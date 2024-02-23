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Brezilya’nın yassı mamul satışları Ocak ayında sertçe yükseldi

Cuma, 23 Şubat 2024 09:31:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 263.600 mt’a kıyasla 329.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Aralık ayına kıyasla %25,9 artışla 344.800 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları aylık %1,7 artışla 894.200 mt olurken, stok devir hızı ise 2,7 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %52,4 düşüşle 131.800 mt seviyesine indi.

Satışlar yıllık bazda %6, alımlar %7,8 artış gösterirken ve ithalat %25,6 düştü.

INDA, 2023’ün Şubat ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Ocak ayına kıyasla %3 düşmesini bekliyor.

Analistlerle birlikte gerçekleştirdiği bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, Brezilyalı yassı çelik üreticilerinin Ocak ayında iç piyasadaki sıcak rulo sac fiyat farkını ekleyerek fiyatlarında %5-6 artış yaptığını belirtti. Dış piyasalarda aynı ürün için fiyat farkı %16-17 seviyesinde yer alıyor.

 


Etiketler: Levha Kaplamalı Soğuk Rulo Sac Galvanizli Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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