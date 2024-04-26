Brezilya’nın yassı mamul satışları Mart ayında hafifçe arttı

Cuma, 26 Nisan 2024 10:24:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 307.300 mt’a kıyasla 309.800 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Şubat ayına kıyasla %5 düşüşle 304.900 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları aylık %0,5 düşüşle 903.000 mt olurken, stok devir hızı ise 2,9 ay seviyesinde kaydedildi. Bu seviye, yakın zamanda onaylanan kota sistemi ve getirilen ithalat vergilerinin yarattığı belirsizlik hesaba katıldığında kabul edilebilir görülüyor.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %29,3 artışla 249.100 mt seviyesine yükseldi.

Satışlar yıllık bazda %16,3, alımlar %15,5 gerilerken ve ithalat %49,1 artış gösterdi.

INDA, 2023’ün Nisan ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Mart ayına kıyasla %7 artmasını bekliyor.

Analistlerle birlikte gerçekleştirdiği bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, getirilen kota sistemi ve vergilere bağlı olarak üreticilerin en az iki ay boyunca fiyat artışı yapmayacağını ifade etti. Loureiro’ya göre ithalatçılar daha yüksek vergiler ödemekten kaçınmak istediği için limanlardaki 200.000 mt’luk stokları satmaya çalışacak ve bu nedenle fiyat dalgalanmaları daha da derinleşecek.

Loureiro, çelik ithalatı için devam eden pazarlıklara ara verildiğini ve yeni önlemlerin değerlendirildiğini belirtti.