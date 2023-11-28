Brezilya’nın yassı mamul satışları Ekim ayında arttı

Salı, 28 Kasım 2023 09:51:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 323.300 mt’a kıyasla 340.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Eylül ayına kıyasla %9,1 artışla 352.300 mt seviyesine yükseldi. Böylelikle yassı mamul stokları aylık %1,5 artışla 855.700 mt olurken, stok devir hızı ise 2,5 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %34 düşüşle 204.600 mt seviyesine çıktı.

INDA’ya göre, Kasım ayında Brezilya’nın yassı mamul satışlarının önceki aya kıyasla %4,5 gerilemesi bekleniyor.

Bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, Brezilya’da ithal sıcak rulo sacın gümrükten geçtikten sonra yerel ürünle karşılaştırıldığında aradaki fiyat farkının şu anda %14-15 aralığında olduğunu belirtti. Bu oran geçtiğimiz aylarda elde edilen %35'lik zirvesinden gerilemiş olmasına rağmen, bir ay önceki %14-16 aralığına kıyasla hemen hemen sabit, tarihsel seviyesi olan %10'un ise üzerinde.

Loureiro, Brezilya çelik sanayinin tüm çelik ürünlere %25 ithalat vergisi uygulanması talebinin, dış ticaret yetkilileriyle yapılan müzakerelerin ardından artık ülkenin cumhurbaşkanının kararını beklediğini belirtti.

Analistlere göre, sektörün bu talebinin kısa vadede onaylanması pek mümkün görünmüyor. Çünkü çelik ithalatı düşüşte ve sanayi sektörleri ile çelik tüketicileri böyle bir vergi geldiği anda yerel üreticilerin fiyatlarını artıracağını iddia ediyor.

Brezilya yerel piyasasındaki çelik mamul fiyatlarının dünya çapında en yüksek fiyatlar arasında yer alması bekleniyor.