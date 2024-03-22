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Brezilya’nın yassı mamul satışları Şubat ayında düştü

Cuma, 22 Mart 2024 09:20:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 329.900 mt’a kıyasla 307.300 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Ocak ayına kıyasla %6,9 düşüşle 321.000 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları aylık %1,9 artışla 907.900 mt olurken, stok devir hızı ise 3,7 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %46,2 artışla 192.700 mt seviyesine indi.

Satışlar yıllık bazda %4,4, alımlar %15,1 ve ithalat %25 artış gösterdi.

INDA, 2023’ün Mart ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Şubat ayına kıyasla %6 artmasını bekliyor.

Analistlerle birlikte gerçekleştirdiği bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, Brezilyalı yassı çelik üreticilerinin dış piyasalarda sıcak rulo sac için fiyat farkının %17 seviyesinde yer aldığını belirtti.

 


Etiketler: Kaplamalı Galvanizli Levha Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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