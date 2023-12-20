Brezilya’nın yassı mamul satışları Kasım ayında düştü

Çarşamba, 20 Aralık 2023 08:48:35 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 340.000 mt’a kıyasla 328.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Ekim ayına kıyasla %3 düşüşle 341.600 mt seviyesine yükseldi. Böylelikle yassı mamul stokları aylık %1,6 artışla 869.100 mt olurken, stok devir hızı ise 2,6 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %3,6 artışla 212.000 mt seviyesine çıktı.

INDA, Aralık ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Kasım ayına kıyasla %15 düşmesini bekliyor.

Analistlerle birlikte gerçekleştirdiği bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, Brezilya iç piyasasındaki birinci kalite sıcak rulo sac fiyatlarının, gümrük vergisi hariç tutulmak üzere ithal mamullerden %10 ila %11 daha fazla olduğunu, bu farkın bir ay önce %14-15 olduğunu belirtti.

Loureiro’ya göre iç piyasa genelde yalnızca %15’e kadar fiyat farkı kabul ettiği için 2024’ün ilk çeyreğinde nihai mamul fiyatlarında artış bekleniyor. Bununla birlikte fiyat farkı %15’i geçtiğinde çelik tüketicileri ithal alım yapmak isteyecek.

Loureiro aynı zamanda nihai mamuller için istenen %25’lik ithalat vergisinin, ithalat düşüş kaydetmeye başladığı için artık önemini yitirdiğini ifade etti.