Brezilya’nın yassı mamul satışları Aralık ayında azaldı

Perşembe, 25 Ocak 2024 09:49:49 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 328.200 mt’a kıyasla 263.600 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Kasım ayına kıyasla %19,8 düşüşle 273.800 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları aylık %1,2 artışla 879.300 mt olurken, stok devir hızı ise 3,3 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %30,6 artışla 276.900 mt seviyesine çıktı.

Satışlar yıllık bazda %2,6, alımlar %12,8 ve ithalat %67,1 artış gösterdi.

INDA, 2023’ün Ocak ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Aralık ayına kıyasla %20 artmasını bekliyor.

Analistlerle birlikte gerçekleştirdiği bir konferansta konuşan INDA başkanı Carlos Loureiro, Brezilyalı yassı çelik üreticilerinin fiyatlarında %5-7 artış yapacağına dair işaretler görüldüğünü belirtti.

Loureiro, dış ticaret yetkililerinin Çin’den damping fiyatlarından yapıldığı iddia edilen ithalat için %25 vergi getirilmesi talebine yönelik bir yorum yapmadığını ifade etti.