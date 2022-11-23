Brezilya’nın yassı mamul satışları Ekim ayında azaldı

Çarşamba, 23 Kasım 2022 09:24:31 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 323.500 mt’a ve Ağustos ayında kaydedilen 334.900 mt’a kıyasla 310.000 mt seviyesinde yer aldı.

INDA üst üste üç ay kaydedilen düşüşün mevsimsel olduğunu söyledi.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları bir önceki ay kaydedilen 332.600 mt’a kıyasla 316.500 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları Eylül ayında kaydedilen 831.300 mt’a kıyasla 837.900 mt seviyesine çıkarken, stok devir hızı ise 2,7 ay seviyesine yükseldi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı Eylül ayında kaydedilen 108.700 mt seviyesine kıyasla 177.900 mt oldu.

INDA, Kasım ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Ekim ayına kıyasla %8 düşmesini bekliyor.