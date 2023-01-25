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Brezilya’nın yassı mamul satışları Aralık ayında da azaldı

Çarşamba, 25 Ocak 2023 09:11:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, distribütörlerin yassı mamul satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 290.600 mt’a kıyasla 257.600 mt seviyesinde yer alarak üst üste dört ay aylık bazda düşüş kaydetmiş oldu.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları aylık %14,5 düşüşle 242.800 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları Kasım ayına kıyasla %1,7 düşüşle 817.800 mt olurken, stok devir hızı ise bir önceki ay kaydedilen 2,9 ay seviyesine kıyasla 3,2 ay seviyesine yükseldi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levhasıcak rulo sacsoğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %5,8 artışla 165.700 mt seviyesine çıktı.

INDA, Ocak ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Aralık ayına kıyasla %11 artmasını bekliyor.


Etiketler: sıcak rulo sac soğuk rulo sac Galvanizli Levha Kaplamalı Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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