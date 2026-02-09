Brezilya’nın slab ihracatı ABD’ye yapılan satışların düşmesiyle 2026’nın Ocak ayında aşağı yönlü

Brezilya 2026’nın Ocak ayında, 2025’in Aralık ayında kaydedilen 762.400 mt slab ihracatına kıyasla 410.900 mt slab ihraç etti.

Aralık ayında 343.700 mt seviyesinde kaydedilen ABD’ye yönelik ihracatın Ocak ayında Brezilya ve ABD arasında süren vergi pazarlıklarına bağlı olarak hiç yapılmaması Ocak ayı tonajını önemli ölçüde etkiledi.

Ocak ayında Ternium 561$/mt FOB’dan Uruguay’a 147.700 mt, ArcelorMittal Tubarão ise 453$/mt FOB’dan Belçika’ya 62.000 mt, 451$/mt FOB’dan Polonya’ya 48.300 mt, 457$/mt FOB’dan Meksika’ya 43.800 mt, 485$/mt FOB’dan İspanya’ya 32.800 mt, 447$/mt FOB’dan Fransa’ya 30.600 mt ve 534$/mt FOB’dan Kanada’ya 3.600 mt slab ihraç etti.

ArcelorMittal Pecem’in slab ihracatı Meksika’ya 505$/mt FOB’dan 25.400 mt ve Kanada’ya 534$/mt FOB’dan 16.700 mt seviyelerinde kaydedildi.

Brezilyalı slab ihracatçıları ABD’ye yapılan ihracattaki zorluklar nedeniyle satış yapmak için alternatif pazarlar aramaya devam etti.

Bununla birlikte Usiminas Japonya çıkışlı 29.200 mt’luk slabı 412$/mt FOB’dan satın aldı. Bu türden bağlantılar 2025’in Ağustos ayından beri görülmüyordu.