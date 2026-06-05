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Brezilya’nın slab ihracatı 2026’nın Mayıs ayında %43 geriledi

Cuma, 05 Haziran 2026 14:09:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex’in verilerine göre Brezilya’nın slab ihracatı bu yılın Mayıs ayında Nisan ayında kaydedilen 687.500 mt seviyesine kıyasla 390.500 mt seviyesinde yer aldı.

Ternium ABD’ye 614$/mt FOB seviyesinden 236.300 mt ihracat yaparken, ArcelorMittal Tubarão ABD’ye 646$/mt FOB seviyesinden 93.800 mt ve Fransa’ya 556$/mt FOB seviyesinden 60.400 mt ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu %43’lük düşüş, başlıca Usiminas ve CSN’den gelen yoğun iç talebin yanı sıra ArcelorMittal’in kendi haddeleme faaliyetlerini beslemesinden kaynaklandı. Bu durum, ihracat için mevcut hacimlerin düşük kalmasına neden oldu.

Sektör kaynaklarına göre güçlü iç talep, Şubat ayında Çin çıkışlı soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı çelik ürünlerine antidamping vergileri uygulanmasının ardından bu ürünlerin yerini yerel üretimin almasıyla destekleniyor.

Mayıs ayında Brezilya limanlarında slab ithalatı kaydedilmezken, Nisan ayında Usiminas tarafından Vietnam’dan 27.400 mt slab ithal edilmişti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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