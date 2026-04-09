Brezilya'nın slab ihracatı 2026’nın Mart ayında sertçe düştü, ABD’ye satışlar geriledi

Brezilya’nın slab ihracatı Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 749.200 mt seviyesinden %63 düşüşle 297.600 mt seviyesine geriledi.

ABD’ye yapılan ihracatın Şubat ayında 536.900 mt seviyesinden Mart ayında 238.800 mt seviyesine düştüğünü görülürken, ArcelorMittal’in Şubat ayında 249.100 mt olan sevkiyatına kıyasla Mart ayında ABD’ye ihracat gerçekleştirmediği kaydedildi.

İhracatçılarla bağlantılı kaynaklar, yerel slab üretiminin iç piyasaya yönlendirildiğini ve özellikle Companhia Siderúrgica Nacional ile Usiminas’ın artan haddeleme faaliyetlerini karşılamak amacıyla kullanıldığını belirtti. Kaynaklar ayrıca bazı ihracat tonajlarının Nisan ayına ertelendiğini ve ay sonunda toplam tonajın Mart ayına kıyasla daha yüksek olmasının beklendiğini ifade etti.

Mart ayında Ternium, ABD’ye 594$/mt FOB seviyesinden 238.800 mt slab ihraç ederken, ArcelorMittal Tubarão Fransa’ya 473$/mt FOB seviyesinden 31.700 mt ve Almanya’ya 477$/mt FOB seviyesinden 27.100 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

Öte yandan, Usiminas Vietnam çıkışlı 468$/mt FOB seviyesinden 19.800 mt slab ithalatı yaptı.