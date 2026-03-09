Brezilya’nın slab ihracatı ABD’ye yapılan satışlarla 2026’nın Şubat ayında %93 yükseldi

Brezilya 2026’nın Şubat ayında, önceki ay kaydedilen 410.900 mt slab ihracatına kıyasla %93 artışla 794.200 mt slab ihraç etti.

ABD’ye yapılan satışların tekrardan başlaması piyasa oyuncularının beklediği üzere ihracat tonajına olumlu yansıdı.

Şubat ayında Ternium 592$/mt FOB’dan ABD’ye 287.900 mt, ArcelorMittal Pecem ise 482$/mt FOB’dan ABD’ye 156.200 mt, 517$/mt FOB’dan Meksika’ya 46.500 mt, 445$/mt FOB’dan Polonya’ya 40.500 mt, 465$/mt FOB’dan İspanya’ya 30.200 mt, 465$/mt FOB’dan Almanya’ya 28.800 mt ve 490$/mt FOB’dan Belçika’ya 7.500 mt slab ihraç etti.

ArcelorMittal Tubarao’nun slab ihracatı ise ABD’ye 552$/mt FOB’dan 92.900 mt, Fransa’ya 477$/mt FOB’dan 73.200 mt ve İspanya’ya 499$/mt FOB’dan 30.700 mt seviyelerinde kaydedildi.