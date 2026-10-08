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Brezilya'nın slab ihracatı 2026'nın Eylül ayında aylık %30 düştü

Perşembe, 08 Ekim 2026 10:48:04 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı'nın (MDIC) Dış Ticaret Sekreterliği Secex tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin slab ihracatı Eylül ayında Ağustos'ta kaydedilen 588.000 mt'a kıyasla %30 düşüşle 409.200 mt seviyesinde yer aldı.

İhracattaki düşüş başlıca pazarların tamamına yansırken, ABD'ye sevkiyatlar %18, Meksika'ya sevkiyatlar %46 ve Avrupa'ya sevkiyatlar %68 azaldı. Kaynaklar Temmuz'dan Ağustos'a slab üretiminin gerilediğini, buna karşılık haddelenmiş ürün üretiminin arttığını ve bu durumun sonraki aylarda ihracata ayrılabilecek slab miktarını azalttığını belirtti.

ArcelorMittal Tubarão, ABD'ye 593$/mt FOB seviyesinden 160.200 mt, Meksika'ya 650$/mt FOB seviyesinden 49.500 mt ve Almanya'ya 575$/mt FOB seviyesinden 30.100 mt slab sevk etti. Ternium, ABD'ye 650$/mt FOB seviyesinden 150.500 mt slab sevk ederken, ArcelorMittal Pecém ABD'ye 646$/mt FOB seviyesinden 15.500 mt ve Meksika'ya 714$/mt FOB seviyesinden 3.400 mt slab sattı.

Öte yandan Brezilya, tamamı Usiminas'a yönelik olmak üzere Vietnam'dan 48.400 mt ve Japonya'dan 30.200 mt olmak üzere toplam 78.600 mt slab ithal ederken, ortalama ithalat fiyatı 529$/mt FOB seviyesinde yer aldı.

2026 yılının Ocak-Eylül döneminde Brezilya'nın slab ihracatı, 2025 yılının aynı dönemindeki 4,848 milyon mt'a kıyasla 4,844 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. İhracat tonajının neredeyse değişmemesi Brezilya'nın ticari slab piyasasındaki başlıca tedarikçilerden biri olma konumunu pekiştiriyor.

Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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