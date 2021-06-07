Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %34,2 arttı

Pazartesi, 07 Haziran 2021 10:43:50 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Nisan ayında motorlu araç üretimi Mart ayına göre %4,7 düşüş ve geçen yılın aynı ayına göre %10.236 artışla 190.907 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, ülkenin motorlu araç üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %34,2 artarak 788.680 adede yükseldi.

Rapora göre, Nisan ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %7,5 düşüş ve yıllık %214,2 artışla toplam 175.116 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın ilk dört ayında, Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %14,5 artarak 703.042 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, Nisan ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %7,9 düşüş ve yıllık %369,7 artışla toplam 33.877 adet oldu. Yılın Ocak-Nisan döneminde, ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %34,7 artışla 129.636 adet oldu.