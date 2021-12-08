Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %12,9 arttı

Çarşamba, 08 Aralık 2021 11:23:17 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Kasım ayında motorlu araç üretimi Ekim ayına göre %15,1 artış ve geçen yılın aynı ayına göre %13,5 düşüşle 206.042 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, ülkenin motorlu araç üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 artarak 2.037.650 adede yükseldi.

Rapora göre, Kasım ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %6,5 artış ve yıllık %23,1 düşüşle toplam 172.964 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın ilk 11 ayında, Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %5,4 artarak 1.912.798 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, Kasım ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %6 ve yıllık %36,3 düşüşle toplam 29.018 adet oldu. Yılın Ocak-Kasım döneminde, ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %17,1 artışla 334.802 adet oldu.