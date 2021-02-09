Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak ayında %4,2 arttı

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Ocak ayında motorlu araç üretimi Aralık ayına göre %4,6 düşüş ve geçen yılın aynı ayına göre %4,2 artışla 199.707 adet seviyesinde kaydedildi.
Rapora göre, Ocak ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %29,8 ve yıllık %11,5 düşüşle toplam 171.146 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte, Ocak ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %34,8 düşüş ve yıllık %21,9 artışla toplam 25.040 adet oldu.