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Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak ayında %4,2 arttı

Salı, 09 Şubat 2021 12:42:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Ocak ayında motorlu araç üretimi Aralık ayına göre %4,6 düşüş ve geçen yılın aynı ayına göre %4,2 artışla 199.707 adet seviyesinde kaydedildi.

Rapora göre, Ocak ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %29,8 ve yıllık %11,5 düşüşle toplam 171.146 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ocak ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %34,8 düşüş ve yıllık %21,9 artışla toplam 25.040 adet oldu.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  otomotiv  üretim  |  benzer haberler »


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