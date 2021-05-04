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Brezilya’nın motorlu araç üretimi birinci çeyrekte %2 arttı

Salı, 04 Mayıs 2021 11:06:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Mart ayında motorlu araç üretimi Şubat ayına göre %1,7 ve geçen yılın aynı ayına göre %5,5 artışla 200.340 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, ülkenin motorlu araç üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %2 artarak 597.773 adede yükseldi.

Rapora göre, Mart ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %13,1 ve yıllık %15,7 artışla toplam 189.389 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın ilk üç ayında, Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %5,4 düşerek 527.926 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, Mart ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %11,2 ve yıllık %19,5 artışla toplam 36.782 adet oldu. Yılın Ocak-Mart döneminde, ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %7,6 artışla 95.764 adet oldu.


Etiketler: üretim  Güney Amerika  Brezilya  otomotiv  |  benzer haberler »


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