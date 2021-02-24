Brezilya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %10,8 arttı

Çarşamba, 24 Şubat 2021 10:11:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya çelik birliği IABr’nin açıkladığı verilere göre, bu yılın Ocak ayında Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %10,8 artışla 3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk ayında ülkede çelik satışları yıllık bazda %24,9 artışla 1,9 milyon mt, görünür çelik tüketimi ise yıllık %25 artışla 2,2 milyon mt oldu.

Ocak ayında Brezilya’nın çelik ihracatı yıllık %52 düşüşle 531.000 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık bazda %40,6 düşüşle 314 milyon $ olarak kaydedildi.

Aynı ay ülkenin çelik ithalatı ise %42,3 artarak 324.000 mt seviyesinde kaydedildi, bu ithalatın değeri yıllık bazda %26 artışla 288 milyon $ oldu.