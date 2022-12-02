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Brezilya’nın gayrisafi yurt içi hasılası üçüncü çeyrekte büyüdü

Cuma, 02 Aralık 2022 10:19:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Ulusal Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,4 büyüdü.

Söz konusu çeyrekte hizmet sektörü %1,1 ve sanayi sektörleri %0,8 büyürken, tarım sektörü %0,9 küçüldü.

Öte yandan inşaat faaliyetleri %1,1, elektrik ve doğal gaz üretimi %0,6, imalat faaliyetleri %0,1 artarken, madencilik faaliyetleri %0,1 azaldı.

Aynı çeyrekte ihracat ve ithalat sırasıyla %3,6 ve %5,8 yükseldi.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğiyle kıyaslandığında gayrisafi yurt içi hasıla %3,6 büyüme göstermiş oldu.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Ekonomi 

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