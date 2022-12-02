Brezilya’nın gayrisafi yurt içi hasılası üçüncü çeyrekte büyüdü

Brezilya Ulusal Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,4 büyüdü.
Söz konusu çeyrekte hizmet sektörü %1,1 ve sanayi sektörleri %0,8 büyürken, tarım sektörü %0,9 küçüldü.
Öte yandan inşaat faaliyetleri %1,1, elektrik ve doğal gaz üretimi %0,6, imalat faaliyetleri %0,1 artarken, madencilik faaliyetleri %0,1 azaldı.
Aynı çeyrekte ihracat ve ithalat sırasıyla %3,6 ve %5,8 yükseldi.
Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğiyle kıyaslandığında gayrisafi yurt içi hasıla %3,6 büyüme göstermiş oldu.