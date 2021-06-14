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Fitch Gerdau’nun görünümünü durağan olarak belirledi

Pazartesi, 14 Haziran 2021 09:52:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yaptığı açıklamada, Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun kredi notunu BBB- olarak revize ettiğini ve şirketin görünümünü durağan olarak belirlediğini duyurdu.

Fitch, Gerdau’nun aldığı yatırım yapılabilir notunun, sağlam sermaye yapısı, uzun vadeli borç görünümü, likiditesi ve Amerika kıtasındaki operasyon yapısı ile birlikte şirketin kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Kuruluş, Gerdau’nun kredi notunun, şirketin Brezilya dışındaki borçlarını ödemesine olanak tanıdığını söyledi. Ayrıca, Brezilya’da yerel çelik fiyatlarının bu yıl yüksek seyretmesinin ve uzun mamule yönelik yurt içi talebin yıllık %7 artış göstermesinin beklendiğini de ekledi.


Etiketler: Brezilya  çelik üretimi  Güney Amerika  ekonomi  Gerdau  |  benzer haberler »


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