﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Moody’s CSN’nin kredi notunu revize ederken görünümünü durağan bıraktı

Pazartesi, 06 Eylül 2021 09:34:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) kredi notunu Ba3’ten Ba2’ye yükselttiğini ve görünümünü durağan olarak bıraktığını duyurdu.

Moody’s, kredi notundaki yükselişin, şirketin likiditesinin ve kaldıraç oranının, son birkaç ayda gösterdiği iyileşmeyi yansıttığını; gelecekte, faaliyetlerinde meydana gelebilecek dalgalanmaların üstesinden gelebilmesi amacıyla finansal esnekliğini artırdığını ve ılımlı finansal yönetimle ilişkili riskleri azalttığını ifade etti.

Fitch Ratings, yakın zaman önce, CSN’nin kredi notunu yükseltmiş, görünümünü ise olumlu olarak revize etmişti. Her iki kuruluş da şirketin, Brezilya yerel çelik piyasasında gözlenen toparlanmadan faydalanabilecek bir konumda olduğunun altını çizdi.


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  Brezilya  ekonomi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

06 Eyl

Gerdau’nun sermaye harcamaları 2025 yılına kadar 770 milyon $’a çıkacak
31 Ağu

Vetorial Brezilya’daki yüksek fırınını yeniden devreye aldı
25 Ağu

Brezilya’nın yassı mamul satışları Temmuz ayında %24 düştü
17 Ağu

Brezilya çelik sektörü artan yerel talebi karşılamak için 8 milyar $ yatırım yapacak
12 Ağu

CSP’nin üretimi yüksek fırını yakınlarında çıkan yangından etkilenmedi