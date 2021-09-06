Moody’s CSN’nin kredi notunu revize ederken görünümünü durağan bıraktı

Pazartesi, 06 Eylül 2021 09:34:19 (GMT+3) | Sao Paulo

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) kredi notunu Ba3’ten Ba2’ye yükselttiğini ve görünümünü durağan olarak bıraktığını duyurdu.

Moody’s, kredi notundaki yükselişin, şirketin likiditesinin ve kaldıraç oranının, son birkaç ayda gösterdiği iyileşmeyi yansıttığını; gelecekte, faaliyetlerinde meydana gelebilecek dalgalanmaların üstesinden gelebilmesi amacıyla finansal esnekliğini artırdığını ve ılımlı finansal yönetimle ilişkili riskleri azalttığını ifade etti.

Fitch Ratings, yakın zaman önce, CSN’nin kredi notunu yükseltmiş, görünümünü ise olumlu olarak revize etmişti. Her iki kuruluş da şirketin, Brezilya yerel çelik piyasasında gözlenen toparlanmadan faydalanabilecek bir konumda olduğunun altını çizdi.