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Brezilya Merkez Bankası gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini revize etti

Cuma, 16 Aralık 2022 09:41:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Merkez Bankası (Bacen), bu yıla yönelik gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini %2,7’den %2,9’a yükseltti.

Bacen, tarım ve sanayi sektörlerinde faaliyetlerin azalması beklentisine rağmen hizmet sektörüne yönelik olumlu beklentilerin gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahmininin revizesinde etkili olduğunu söyledi.

Tarım sektörüne yönelik tahminler %2 düşüşe dönerken, sanayi sektörüne yönelik tahminler %2,4’e kıyasla %1,9 artışa çevrildi.

Önümüzdeki yıla yönelik gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahmini halen %1 seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Ekonomi 

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