Brezilya’nın gayrisafi yurt içi hasılası ikinci çeyrekte %1,2 büyüdü

Cuma, 02 Eylül 2022 10:06:12 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) bu yılın ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %1,2 büyüdü.

Brezilya Ulusal Coğrafya ve İstatistik Kurumu (IBGE), GSYİH’nin geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen düşüşten bu yana üst üste dördüncü kez büyüme göstermiş olduğunu belirtti.

Böylelikle ülkenin GSYİH’si bu yılın ilk yarısında %2,5 büyüyerek 2019 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen seviyenin %3 üzerinde yer aldı.

Sırasıyla %3 ve %2,9 artış gösteren ulaşım ile bilişim ve iletişim sektörlerinin dahil olduğu hizmet sektörü sonuçları olumlu etkilerken, sanayi faaliyetleri %2,2, elektrik ve doğal gaz sektöründe üretim %3,1, inşaat sektöründe üretim %2,7 ve madencilik faaliyetleri %2,2 arttı.