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Brezilya Merkez Bankası GSYİH büyüme tahminini revize etti

Perşembe, 30 Haziran 2022 09:31:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Merkez Bankası Bacen tarafından yapılan açıklamada, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) bu yıl içerisinde %1,7 büyümesinin beklendiği belirtildi. Mart ayında açıklanan tahminlerde GSYİH’nin %1 büyümesi bekleniyordu.

Becan, sanayi üretiminin bir önceki tahminde öngörülen %0,3 düşüşe kıyasla %1,2 artış göstermesini ve tarım üretiminin %2’ye kıyasla %2,2 artış göstermesini beklediğini belirtti. Ayrıca hizmet gelirleri büyüme tahmini %1,4’e kıyasla %2,1 olarak revize edildi.

Öte yandan aile harcamalarının bir önceki tahminde öngörülen %1,1’e kıyasla %1,7 artması ve devlet harcamalarının ise %2,3 artışa kıyasla %1,8 düşmesi bekleniyor.

Gayrisafi sabit sermaye oluşum tahmini ise Mart ayında kaydedilen %1,5 düşüşe kıyasla %2,7 düşüş olarak revize edildi.

Analistler, yeni rakamların ekonominin yavaş bir performans gösterdiğine işaret ettiğini ve üretken yatırımların sabit sermaye oluşum tahmininin ortaya koyduğu üzere bu yıl içerisinde azalmasını beklediğini ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Ekonomi 

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