Brezilya’da enflasyon bu yıl merkez bankasının hedefini geçecek

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 09:12:53 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Merkez Bankası (Bacen) tarafından yapılan açıklamada, ülkede enflasyonun para politikası kurulu tarafından önceden +/- %1,5 tolerans aralığı ile belirlenen %3,5 hedefini geçeceği belirtildi.

Mart ayında Bacen, enflasyon hedefinin geçilme ihtimalinin %88 olduğunu ancak enflasyonun aralığın üst sınırının altına düşmesine ihtimal verilmediğini söylemişti.

Bacen, başta gıda ve yakıt fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskının bu yılın ikinci çeyreğine damga vurduğunu ifade etti.

Öte yandan bu yıl enflasyonun %8,8 seviyesine çıkmasının ve önümüzdeki yıl ise +/- %1,5 tolerans aralığı ile %3,25 olmasının beklendiği eklendi.