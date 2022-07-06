﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’da enflasyon bu yıl merkez bankasının hedefini geçecek

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 09:12:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Merkez Bankası (Bacen) tarafından yapılan açıklamada, ülkede enflasyonun para politikası kurulu tarafından önceden +/- %1,5 tolerans aralığı ile belirlenen %3,5 hedefini geçeceği belirtildi.

Mart ayında Bacen, enflasyon hedefinin geçilme ihtimalinin %88 olduğunu ancak enflasyonun aralığın üst sınırının altına düşmesine ihtimal verilmediğini söylemişti.

Bacen, başta gıda ve yakıt fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskının bu yılın ikinci çeyreğine damga vurduğunu ifade etti.

Öte yandan bu yıl enflasyonun %8,8 seviyesine çıkmasının ve önümüzdeki yıl ise +/- %1,5 tolerans aralığı ile %3,25 olmasının beklendiği eklendi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Ekonomi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya Merkez Bankası GSYİH büyüme tahminini revize etti

30 Haz | Çelik Haberler

Moody’s CSN’nin kredi notunu revize ederken görünümünü durağan bıraktı

06 Eyl | Çelik Haberler

Samarco hisse senedi ihracıyla 2 milyar $ elde etmeyi planlıyor

29 Haz | Çelik Haberler

Fitch Gerdau’nun görünümünü durağan olarak belirledi

14 Haz | Çelik Haberler

Alacero: Latin Amerika’da çelik üretimi pandemi öncesi seviyeye döndü

24 May | Çelik Haberler

Brezilya ekonomik reform vaadinde bulundu

14 Eki | Çelik Haberler

OECD: Brezilya ekonomisi daha da büyüyebilir

14 Eki | Çelik Haberler

Samarco üretim faaliyetlerine devam etmek için gerekli ruhsatı aldı

01 Ağu | Çelik Haberler

Vale Vargem Grande tesisindeki demir cevheri faaliyetlerine yeniden başlayacak

25 Tem | Çelik Haberler

Brezilyalı çevre kurumu ArcelorMittal Brazil’e ceza verdi

24 Tem | Çelik Haberler