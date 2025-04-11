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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Mart’ta aylık bazda yükseldi

Cuma, 11 Nisan 2025 09:53:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 19.400 mt’a kıyasla 34.200 mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında Güney Amerika ülkelerine 649$/mt FOB’dan 22.800 mt, ABD’ye 754$/mt FOB’dan 7.900 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 565$/mt FOB’dan 2.500 mt ve Puerto Rico’ya 1.000 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 681$/mt FOB’dan 29.300 mt ve Gerdau 591$/mt FOB’dan 4.900 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi. 

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 10.900 mt’a kıyasla 16.200 mt’u 578$/mt FOB’dan Mısır, 13.800 mt’u 489$/mt FOB’dan Çin ve 900 mt’u 893$/mt’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 30.900 mt filmaşin ithal etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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