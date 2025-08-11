Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Temmuz ayında yükseldi

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen 10.500 mt’a kıyasla 32.100 mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında ABD’ye 592$/mt FOB’dan 18.800 mt, Güney Amerika ülkelerine 624$/mt FOB’dan 12.200 mt ve Kanada’ya 845$/mt FOB’dan 1.100 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 614$/mt FOB’dan 31.300 mt ve Gerdau 656$/mt FOB’dan 800 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 22.800 mt’a kıyasla 2.700 mt’u 494$/mt FOB’dan Çin, 300 mt’u 985$/mt FOB’dan Avrupa ve 100 mt’u 505$/mt FOB’dan Hong Kong çıkışlı olmak üzere toplam 3.100 mt filmaşin ithal etti.

İthalattaki düşüş ithalatçıların döviz kurunun daha avantajlı hale gelmesini bekledikleri için gümrük işlemlerini ertelemelerinden kaynaklanıyor.