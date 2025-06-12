Brezilya’nın filmaşin ihracatı Mayıs ayında arttı

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen 17.000 mt’a kıyasla 20.50 mt seviyesine yükseldi.

Mayıs ayında ABD’ye 665$/mt FOB’dan 8.800 mt, Tayland’a 375$/mt FOB’dan 6.300 mt, Güney Amerika ülkelerine 577$/mt FOB’dan 3.600 mt ve Kanada’ya 857$/mt FOB’dan 1.800 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 577$/mt FOB’dan 18.900 mt ve Gerdau 608$/mt FOB’dan 1.600 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 14.500 mt’a kıyasla 14.100 mt’u 506$/mt FOB’dan Çin, 5.700 mt’u 600$/mt FOB’dan Mısır, 400 mt’u 950$/mt FOB’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 20.200 mt filmaşin ithal etti.