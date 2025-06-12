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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Mayıs ayında arttı

Perşembe, 12 Haziran 2025 09:41:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen 17.000 mt’a kıyasla 20.50 mt seviyesine yükseldi.

Mayıs ayında ABD’ye 665$/mt FOB’dan 8.800 mt, Tayland’a 375$/mt FOB’dan 6.300 mt, Güney Amerika ülkelerine 577$/mt FOB’dan 3.600 mt ve Kanada’ya 857$/mt FOB’dan 1.800 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu aydaArcelorMittaldış piyasalara 577$/mt FOBdan 18.900 mt ve Gerdau 608$/mt FOBdan 1.600 mt filmaşinsatışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı aydaBrezilya bir önceki ay kaydedilen 14.500 mta kıyasla 14.100 mtu 506$/mt FOBdan Çin, 5.700 mtu 600$/mt FOBdan Mısır, 400 mtu 950$/mt FOBdan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 20.200 mt filmaşin ithal etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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