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Brezilya’nın yassı çelik satışları Ekim ayında %17 arttı

Çarşamba, 25 Kasım 2020 10:52:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı çelik satışları bu yıl Ekim ayında aylık %7,8 düşüş ve yıllık %17 artışla 371.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Brezilyalı distribütörlerin yassı çelik alımları bu yıl Ekim ayında aylık %9,4 ve yıllık %15,9 artışla 346.500 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, yassı çelik stokları aylık %3,6 düşüşle 678.300 mt olurken, stok devir hızı ise Eylül ayında kaydedilen 1,7 ayın ardından 1,8 aya yükseldi.

Yerel distribütörlerin yassı çelik ithalatı Ekim ayında aylık bazda %9,9 ve yıllık bazda %46,8 düşüşle 66.900 mt oldu.

Inda, Kasım ayında yassı ürünlerin alımlarının ve satışlarının aylık bazda %5 düşeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Brezilya  yassı ürünler  dağıtım  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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