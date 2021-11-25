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Brezilyalı Votorantim Acerias Paz del Rio’daki hisselerini satacak

Perşembe, 25 Kasım 2021 10:04:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Kolombiya ve Arjantin’de uzun mamul birimleri bulunan Brezilyalı holding şirket Votorantim SA’nın, Acerias Paz del Rio’daki hisselerini önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar satacağı bildirildi.

Arjantin’de yer alan Acerbrag’ın ve Kolombiya’da yer alan Acerias Paz del Rio’nun sahibi olan şirket, Acerias Paz del Rio’daki çoğunluk hissesini Trinity Capital ile Structure Banca de Inversión’a satacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Votorantim’in Brezilya birimi Votorantim Siderurgica, 2018 yılında ArcelorMittal Brazil ile birleşmişti. Şirketin, Arjantin’deki operasyonları devralacak bir yatırımcı bulması halinde Acerbrag’ı devredeceği düşünülüyor.


Etiketler: çelik üretimi  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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