Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) tarafından yayımlanan rapora göre Latin Amerika'nın ham çelik üretiminin iki yıl üst üste kaydedilen düşüşün ardından 2026 yılında yıllık %3,6 artışla 57,7 milyon mt seviyesine ulaşması beklenirken, güçlendirilen ticaret önlemlerine rağmen çelik ithalatının rekor seviyeye ulaşacağı öngörülüyor.

Bölgenin çelik üretimindeki toparlanmaya Meksika öncülük edecek

Meksika'nın ham çelik üretiminin yıllık %12,5 artışla 15,2 milyon mt seviyesine ulaşması beklenirken, Arjantin ve Peru'nun üretiminde sırasıyla %7,7 ve %8,1 artış kaydedileceği öngörülüyor. Öte yandan bölgenin en büyük çelik üreticisi Brezilya'nın üretiminin %0,1 düşüşle 33,4 milyon mt seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Bölgenin nihai mamul üretiminin %3,4 artışla 52,9 milyon mt seviyesine ulaşması beklenirken, uzun ve yassı mamul üretiminin sırasıyla %2,3 ve %4,4 artışla 26,4 milyon mt ve 25,3 milyon mt seviyelerinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Ekonomik yavaşlamaya rağmen çelik tüketimi artacak

Latin Amerika'nın görünür nihai mamul tüketiminin, Brezilya'da beklenen %2,7'lik düşüşü telafi edecek olan Peru (%9,8), Kolombiya (%6,2), Şili (%5,2) ve Meksika'daki (%4) artışların desteğiyle yıllık %1,7 artarak 78,4 milyon mt seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Öte yandan zayıf yatırımlar, yüksek faiz oranları ve jeopolitik belirsizlikler sanayi faaliyetlerini baskılamaya devam ederken, bölgenin önde gelen altı ekonomisinde gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin 2025 yılında kaydedilen %2,2'den 2026 yılında %1,6'ya gerilemesi bekleniyor.

Çin'den yapılan çelik ithalatı bölgenin dış ticaret açığını artıracak

Latin Amerika'nın nihai mamul ithalatının yıllık %0,8 artışla 33,7 milyon mt ile rekor seviyeye ulaşması ve bölgenin tüketiminin %43'ünü karşılaması beklenirken, ihracatının %0,1 düşüşle 7,2 milyon mt seviyesine gerileyeceği ve bunun sonucunda dış ticaret açığının 26,5 milyon mt ile rekor seviyeye ulaşacağı öngörülüyor.

Çin'den yapılan nihai mamul ithalatının %3,7 artışla 15,7 milyon mt seviyesine ulaşması ve Çin'in bölgenin toplam ithalatındaki payının 2025 yılında kaydedilen %45,3'ten 2026 yılında yaklaşık %46'ya yükselmesi beklenirken, bölge içi ithalatın toplam çelik ithalatındaki payı %10'un altında kalıyor.

Küresel çelik sektöründe devam eden kapasite fazlası, Çin'de zayıflayan yerel talep ve başlıca pazarlarda ithalat kısıtlamalarının sıkılaştırılması sonucu ticaret akışlarının Latin Amerika'ya yönelmesi riskinin artması karşısında Alacero, bölgenin yerel çelik sektörünü ve değer zincirini korumak amacıyla daha etkili ve esnek ticaret önlemleri uygulaması gerektiğini vurguladı.