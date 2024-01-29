Brezilyalı makine üreticileri çelik sektörünü şantaj yapmakla suçladı

Pazartesi, 29 Ocak 2024 10:41:47 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı makine ve ekipman üreticileri birliği ABIMAQ, Brezilyalı çelik üreticileri ve çelik birliği IABr’nin ithalat vergisinin %12’den %25’e çıkarılmasını istemesinin “şantaj” niteliği taşıdığını ifade etti.

ABIMAQ Başkanı José Velloso, birliğe dahil olan 8.600 işletmenin küçük ve orta ölçekli üreticilerden oluşan ezici bir çoğunluğunun sıcak rulo sac için aralarında ABD ve Çin’de bulunan diğer ülkelerde ödenen ortalama 794$/mt’a kıyasla 1.210$/mt ödediğini belirtti.

IABr Başkanı Marco Polo de Mello Lopes ise Velloso’nun iddialarında hiçbir gerçeklik olmadığını belirtti.

İthalat vergisi konusundaki kararın ne zaman verileceği henüz belli değil.