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Vale, Mitsui’ye 750.000 mt demir cevheri satacak

Pazartesi, 08 Mart 2021 12:21:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale geçtiğimiz haftanın sonunda yaptığı açıklamada, Mitsui & Co. Şirketine 750.000 mt demir cevheri tedarik edeceğini açıkladı.

Vale, Mitsui’nin kendisinde %5,42 hisseye sahip olduğunu ve tedarik sözleşmesinin 2021 yılının Şubat ayından Aralık ayına kadar olan dönem için geçerli olduğunu belirtti.

Sözleşmenin toplam değeri, demir cevheri fiyatlarına, BRL ile dolar arasındaki döviz kuruna ve Vale’nin söz konusu dönemde gerçekleştireceği satış hacmine bağlı olacak.


Etiketler: hammaddeler  Güney Amerika  ticaret  Brezilya  Vale  demir cevheri  |  benzer haberler »


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