Brezilya iki ülkeden ithal paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik ürünlerine yönelik inceleme başlattı

Pazartesi, 08 Mart 2021 12:23:35 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Ekonomi Bakanlığı, Endonezya ve Güney Afrika’dan ithal 304 kalite paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturması başlattı. Söz konusu soruşturma, yerli üretici Aperam Acesita’nın talebi üzerine başlatıldı.

Aperam’ın talebine rağmen Malezya’ya yönelik bir soruşturma açılmadı. Söz konusu soruşturmaya yönelik ürünler 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 ve 7220.20.90 kodları altında kayıtlı.

Bakanlık, antidamping inceleme döneminin Nisan 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasını kapsarken, yerel endüstriye verilen zararın Nisan 2015 ile Mart 2020 arası dönemi kapsadığını belirtti.

Bakanlık, Endonezya ile Güney Afrika’dan yapılan 304 kalite paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik levha ithalatında damping yapıldığına dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.