﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilyalı çelik üreticileri ithalat vergisi konusunda devletin hamle yapmasını bekliyor

Cuma, 19 Ocak 2024 09:57:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik kurumu IABr, iki ay öncesinde hükümet yetkilileri ile Çin’den ithal bazı çelik ürünlerine %25 ithalat vergisi getirme konusunda görüşme taleplerine yanıt bulamadıklarını ifade etti.

IABr, Brezilya’nın söz konusu ürünlerin damping fiyatlarından ithal ettiğini ve ülkenin ABD ve AB’deki oranlarda ithalat vergisi getirmesi gerektiğini belirtti. Brezilya’da çelik ürünleri için ortalama ithalat vergisi %12 seviyesinde yer alıyor. 

Kaynaklara göre ithalat vergisi getirildikten sonra yerel fiyatlarla ithal fiyatlar arasında yaklaşık %10-15 fark bulunduğu için yerel çelik fiyatlarının yükseleceğini iddia eden çelik tüketici sektörler, yetkilileri vergi getirmemeleri için baskı altında tutuyor. Baskıyı uygulayan özneler arasında kamu inşaatı, otomotiv, makine ve ekipman, beyaz eşya, gemi üretimi ve demir yolu taşımacılığı sektörlerini temsil eden 16 birlik bulunuyor. 

Yerel basına göre ülkenin Kalkınma, Endüstri ve Ticaret Bakanlığı IABr tarafından sunulan talebin değerlendirme aşamasında olduğunu, ancak henüz bir görüşme tarihi belirlenmediğini açıkladı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Ticaret 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı slab fiyatları arttı

05 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın yassı çelik satışları Mart ayında %22,7 arttı

22 Nis | Çelik Haberler

Brezilya iki ülkeden ithal paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik ürünlerine yönelik inceleme başlattı

08 Mar | Çelik Haberler

Vale, Mitsui’ye 750.000 mt demir cevheri satacak

08 Mar | Çelik Haberler

Glencore, CSN’in demir cevheri biriminden 250 milyon $ değerinde hisse satın aldı

17 Şub | Çelik Haberler

Vale Mozambik’teki kömür madenlerini satmak için bankalarla anlaştı

26 Oca | Çelik Haberler

Brezilya Pecem limanında slab ve demir cevheri ihracatı Aralık’ta arttı

22 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Brazil ilk perakende bayisini kurdu

18 Oca | Çelik Haberler

Samarco’nun ilk pelet sevkiyatına dair yeni detaylar açıklandı

12 Oca | Çelik Haberler

Vale lojistik şirketi VLI’nın %8 hissesini BNDES’e satıyor

11 Ara | Çelik Haberler