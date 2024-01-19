Brezilyalı çelik üreticileri ithalat vergisi konusunda devletin hamle yapmasını bekliyor

Cuma, 19 Ocak 2024 09:57:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik kurumu IABr, iki ay öncesinde hükümet yetkilileri ile Çin’den ithal bazı çelik ürünlerine %25 ithalat vergisi getirme konusunda görüşme taleplerine yanıt bulamadıklarını ifade etti.

IABr, Brezilya’nın söz konusu ürünlerin damping fiyatlarından ithal ettiğini ve ülkenin ABD ve AB’deki oranlarda ithalat vergisi getirmesi gerektiğini belirtti. Brezilya’da çelik ürünleri için ortalama ithalat vergisi %12 seviyesinde yer alıyor.

Kaynaklara göre ithalat vergisi getirildikten sonra yerel fiyatlarla ithal fiyatlar arasında yaklaşık %10-15 fark bulunduğu için yerel çelik fiyatlarının yükseleceğini iddia eden çelik tüketici sektörler, yetkilileri vergi getirmemeleri için baskı altında tutuyor. Baskıyı uygulayan özneler arasında kamu inşaatı, otomotiv, makine ve ekipman, beyaz eşya, gemi üretimi ve demir yolu taşımacılığı sektörlerini temsil eden 16 birlik bulunuyor.

Yerel basına göre ülkenin Kalkınma, Endüstri ve Ticaret Bakanlığı IABr tarafından sunulan talebin değerlendirme aşamasında olduğunu, ancak henüz bir görüşme tarihi belirlenmediğini açıkladı.