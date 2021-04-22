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Brezilya’nın yassı çelik satışları Mart ayında %22,7 arttı

Perşembe, 22 Nisan 2021 10:18:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı çelik satışları bu yıl Mart ayında aylık %4,2 ve yıllık %22,7 artışla 325.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Brezilyalı distribütörlerin yassı çelik alımları bu yıl Mart ayında aylık %5,6 ve yıllık %24,8 artışla 340.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, yassı çelik stokları aylık %2,1 artışla 711.200 mt olurken, stok devir hızı ise Şubat ayında kaydedilen 2,2 ayın ardından değişmedi.

Yerel distribütörlerin yassı çelik ithalatı Mart ayında aylık bazda %37,8 ve yıllık bazda %139,8 artışla 140.400 mt oldu.

Inda, Nisan ayında yassı ürünlerin alımlarının aylık bazda sabit kalacağını, satışlarının ise aylık bazda %5 düşeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: çelik üretimi  Güney Amerika  yassı ürünler  ticaret  Brezilya  |  benzer haberler »


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