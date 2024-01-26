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ArcelorMittal Brezilya’daki ilk yeşil çelik satışını yaptı

Cuma, 26 Ocak 2024 09:28:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı slab ve yassı mamul üreticisi ArcelorMittal Tubarão, üretim sırasında daha az karbon salan XCarb markalı yeşil çelik ürününün ilk satışını yaptığını duyurdu.

Şirket, karbon salımının üretim sürecinde koklaşabilir taş kömürü yerine doğal gaz kullanılarak düşürüldüğünü ifade etti.

Ürünün ömrü hesaba katıldığında standart çelik üretimi yöntemlerine kıyasla %75 daha az karbonun açığa çıktığı tahmin ediliyor.

Tubarão’nun Ticaret Başkan Yardımcısı Eduardo Zanotti, ArcelorMittal’ın 2050 yılına kadar karbon salımını tamamen ortadan kaldıracağını belirtti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Ticaret ArcelorMittal 

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