Brezilyalı madencilik şirketleri Bahia’da 2025’e kadar 135,9 milyon $ yatırım yapacak

Pazartesi, 02 Kasım 2020 11:06:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Correio tarafından yapılan bir habere göre, Brezilya’nın Bahia eyaletindeki madencilik şirketlerinin 2025’e kadar 135,9 milyon $ (780 milyon BRL) yatırım yapması bekleniyor.

Brezilya merkezli Magnesita ve Avusturya merkezli RHI tarafından kurulmuş olan küresel refraktör üreticisi RHI Magnesita, yeni bir endüstriyel fırın inşa etmek için 200 milyon BRL (34,8 milyon $) harcayacak.

Vanadyum üreticisi Largo Resources, Maracas madeninden yeni vanadyum ürünleri üretmek için 80 milyon BRL (13,9 milyon $) daha yatırım yapacak.

Ferroalyaj üreticisi Ferbasa ise, maliyetini düşürmek ve üretimini artırmak için 500 milyon BRL (87,1 milyon $) harcama yapacak. Ferbasa, demir cevheri çıkartılmasından enerji tedarikine ve metalurjik kok üretimine kadar tüm üretimini artırmayı hedefliyor.