Vale baraj güvenliğini artırdı

Brezilya madencilik kurumu ANM, Minas Gerais eyaletinin Nova Lima bölgesindeki Águas Claras’ta yer alan Vale’ye ait 6 No’lu baraj için acil durum seviyesini kaldırarak güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından barajında güvenliğin sağlandığını açıkladı.

Ayrıca barajın denetiminden sorumlu uzman mühendislik ekipleri teknik analizler gerçekleştirerek yapının tüm istikrar ve güvenlik kriterlerini karşıladığını teyit etti.

Barajdaki çalışmalar tamamlanana kadar Vale’nin denetim merkezi düzenli incelemelerine devam edecek.