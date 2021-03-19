Brezilyalı inşaat şirketleri yüksek yerel fiyatlar nedeniyle çelik ithal etmeyi düşünüyor

Cuma, 19 Mart 2021 14:31:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Ceará eyaletindeki inşaat şirketleri, yüksek yerel fiyatlar nedeniyle çelik ithal etmeyi düşünüyor.

İnşaat sektörü sendikası Sinduscon-CE’ye göre, yerel çelik fiyatları yıllık bazda %100 arttı ve bu durum şirketleri ithalata zorlayabilir. Sinduscon-CE, Brezilya’daki yüksek çelik fiyatlarının, önümüzdeki aylarda Ceará eyaletinde yapılacak yeni konut inşaatlarının daha pahalı olmasına yol açacağını söyledi.

Sinduscon-CE Başkanı Patriolino Dias, “Çelik fiyatları bir yıl içinde iki katına çıktı. Ancak fiyat artışları yalnızca çelik sektörüyle sınırlı kalmadı. Çimento gibi diğer ürünlerin maliyeti de arttı,” şeklinde konuştu.

Brezilya çelik birliği IABr, çelik fiyatları konusunda yorum yapmadı fakat fiyatların, tedarikçiler ile alıcıların arasında anlaşması gereken bir konu olduğunu söyledi. IABr, sözde yeni artışa geçen ürünlerin hammadde fiyatlarını artırdığını ve bunun Brezilya’daki çelik fiyatlarına da yansıdığını belirtti.

SteelOrbis’in bu hafta bildirdiği üzere, CSN, bu yılın başındaki fiyat artışının ardından Nisan ayında da çelik fiyatlarını %10 ila %15 arasında artıracak.