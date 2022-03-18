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Brezilyalı ferroalyaj üreticisi Ferbasa’nın net kârı dördüncü çeyrekte arttı

Cuma, 18 Mart 2022 09:32:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı manganez ve ferroalyaj üreticisi Ferbasa’nın net kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %530,9 artarak 236,6 milyon BRL (46,5 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net satış geliri yıllık %47,1 artışla 682,2 milyon BRL (134,1 milyon $) olurken, düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %215,4 artarak 314,1 milyon BRL (61,7 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Ferbasa’nın AVFÖK marjı 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen %21,5’e kıyasla %46’ya yükseldi.

1$ = 5,08 BRL (17 Mart)


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  çelik üretimi  mali sonuçlar 

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