Brezilyalı Enseada demir cevheri ihracatı için ruhsat aldı

Cuma, 09 Temmuz 2021 09:35:12 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı endüstri ve lojistik şirketi Enseada’ya demir cevheri ihracatına yönelik ruhsat verildiği duyuruldu.

25 yıllık ruhsatla birlikte Enseada, demir cevheri depolaması ve sevkiyatı yanında, Bahia eyaletine bağlı Maragogipe şehrinde yer alan kompleksinde genel kargo depolaması yapabilecek.

2015 yılında yaşanan ciddi krizin ardından şirket, faaliyetlerine yeniden başladığı 2020 yılından bu yana 308.000 mt’dan fazla demir cevheri depolaması ve sevkiyatı yaptı.

Novonor’un %97,25’ine ve OAS’ın %2,75’ine sahip olduğu Enseada, 2019 yılında iflas korumasına başvurmuştu.