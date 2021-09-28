Brezilyalı demir cevheri üreticisindeki abluka son buldu

Salı, 28 Eylül 2021 09:53:27 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Bahia eyaletine bağlı Licino de Almedia şehrinde eylem yapan göstericiler, Eurasian Resources Group’un sahibi olduğu demir cevheri üreticisi Bamin Mineração’daki ablukaya son verdi.

Söz konusu abluka neticesinde, kamyonlar tesisten ayrılamamış ve ihraç edilecek demir cevheri, demir yoluna ulaştırılamamıştı. Göstericiler, bölgedeki kamyon trafiğinin havada çok fazla partikül oluşturduğunu ve bu durumun, yerel topluluklara zarar verdiğini öne sürmüştü.

Bamin’in, toz kirliliğini azaltmayı kabul etmesinin ardından göstericiler, ablukaya son verdi.