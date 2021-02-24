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Brezilyalı CSN’in net kârı son çeyrekte arttı

Çarşamba, 24 Şubat 2021 10:13:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), 2020 yılının son çeyreğinde net kârının yıllık bazda %243,6 artışla 3,89 milyar BRL (718,2 milyon $) olduğunu açıkladı.

Aynı çeyrekte şirketin AVFÖK’ü ise yıllık %200 artarak 4,73 milyar BRL (873,7 milyon $) oldu. Düzenlenmiş AVFÖK marjı 2019 yılının son çeyreğindeki %23,6’dan %47’ya çıktı.

CSN net satışlarının yıllık %50 artarak 9,79 milyar BRL (1,80 milyar $) seviyesinde yer aldığını, net satış miktarının ise yıllık %10 artışla 1,22 milyon mt olduğunu belirtti. şirketin demir cevheri satış miktarı ise dördüncü çeyrekte yıllık %16 düşerek 8,63 milyon mt seviyesine indi.

1$ = 5,42 BRL (23 Şubat)


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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