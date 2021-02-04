Brezilyalı çelik üreticileri Şubat ayında fiyatlarını artıracak

Perşembe, 04 Şubat 2021 10:55:34 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticilerinin Şubat ayında çelik fiyatlarını artıracağını açıklaması bekleniyor.

Yassı mamul üreticisi Usiminas ile entegre çelik üreticileri Gerdau ve Companhia Siderurgica Nacional (CSN) şirketlerinin çelik fiyatlarını %12-15 artırması bekleniyor.

Söz konusu artış, bu yılın Ocak ayında yaklaşık %10 oranında yapılan fiyat artışının ardından yapılacak. Şubat ayında yapılması beklenen fiyat artışı, uluslararası pazardaki artan çelik fiyatlarını takip edecek.

Bir piyasa kaynağı, talebin fiyatları yukarı çektiğini söyledi. Örneğin, dağıtımcılar ithal levha alabilirdi ancak ürünün gelmesi yaklaşık bir ay sürerdi. Dağıtımcılar, artan çelik talebini karşılamak için müşterilerine tedarik sağlayacak stoka sahip olmak adına fiyat artışlarını kabul edebilir.