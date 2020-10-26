Pazartesi, 26 Ekim 2020 09:51:10 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği Inda’ya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin çelik stoku tükeniyor. Brezilya’nın yassı mamul stok devir hızı Eylül ayında 1,7 aya ulaştı ve şu anda Brezilya piyasasında üretim eksikliği olmamasına rağmen, Inda Başkanı Carlos Loureiro, çelik stokunun “sınırda” olduğunu söyledi. Loureiro, düşük stok seviyesinin çelik sevkiyatlarına engel olabileceğini belirtti.

Inda verilerine göre, Eylül ayında galvanizli çeliğin stok devir hızı 0,9 ay olurken, soğuk sac ürünlerinin stok devir hızı ise 1,6 ay olarak kaydedildi.

Loureiro, distribütörlerin çelik stoklarının 2021 yılının Ocak ayına kadar normal seviyelere dönmesi gerektiğini söyledi.