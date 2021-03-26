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Brezilyalı Aço Verde karbonsuz çelik sertifikası aldı

Cuma, 26 Mart 2021 14:28:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Ferroeste Group’a ait Brezilyalı çelik üreticisi Aço Verde do Brasil (AVB), bu hafta karbonsuz çelik sertifikası aldı. Şirket, dünyada bu sertifikayı alan ilk çelik üreticisi olduğunu belirtti.

AVB, bu belgenin sertifika şirketi Société Généra le de Surveillance (SGS) tarafından verildiğini söyledi. SGS, AVB’nin 2018 ve 2019 yılları arasındaki sera gazı salımını inceledi ve GHG protokolü ile dünya çelik birliği tarafından kabul edilmiş olan diğer yöntemler dahil birkaç yöntem uyguladı.

AVB, sertifikayı alabilmek adına, yüksek fırınlarında kömür kullanımı ve faaliyetlerinde oluşan gazın tamamını yeniden kullanmak gibi birçok yöntem uyguladı.

AVB, Maranhao eyaletinin Açailandia bölgesinde yıllık 600.000 mt kapasiteli bir tesise sahip. Şirket, diğer ürünlerin yanı sıra filmaşin, inşaat demiri, kütük ve pik demir üretiyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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