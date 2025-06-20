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Brezilya’da yeni doğal gaz boru hattı projesi başlıyor

Cuma, 20 Haziran 2025 10:16:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’da devlete bağlı enerji araştırma şirketi EPE, Norveçli Equinor’un üstlendiği Cambos havzasını ülke çapındaki hatta bağlayacak olan doğal gaz boru hattı projesine onay verdi.

Yaklaşık 1 milyar $ yatırım yapılan proje kapsamında 18 inç çapında ve 16 mm duvar kalınlığına sahip 204 kilometre uzunluğunda yeni boru hattı inşa edilecek. Boru hattında Brezilya üretimli yaklaşık 40.000 mt API kalite kalın levha kullanılması bekleniyor.

2028’de tamamlanması planlanan boru hattı günlük 16 milyon metreküp doğal gaz taşıyıp Brezilya’nın iç talebinin %15’ini karşılayacak.

Projede Equinor’un ortakları olarak Repson Sinopec ve Petrobras da yer alıyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika 

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