Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Temmuz ayında artış kaydetti

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen 15.900 mt seviyesine kıyasla 30.800 mt oldu.
Aynı ayda sevkiyatların 17.700 mt’luk kısmı 699$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine ve 13.100 mt’luk kısmı 882$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine yapıldı.
Temmuz ayında Usiminas 812$/mt FOB’dan 22.600 mt kalın levha satarken, Gerdau 685$/mt FOB’dan 7.800 mt ve ArcelorMittal 604$/mt FOB’dan 400 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.
Öte yandan Brezilya, Haziran ayında yaptığı 4.700 mt ithalata kıyasla Temmuz ayında 4.900 mt kalın levha ithal etti.
4.000 mt’u 548$/mt FOB’dan Çin’den yapılmak üzere Asya’dan toplam 4.200 mt kalın levha ithal edilirken, Avrupa’dan 1.548$/mt FOB’dan 700 mt kalın levha alındı.