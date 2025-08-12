 |  Giriş 
Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Temmuz ayında artış kaydetti

Salı, 12 Ağustos 2025 10:02:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen 15.900 mt seviyesine kıyasla 30.800 mt oldu.

Aynı ayda sevkiyatların 17.700 mt’luk kısmı 699$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine ve 13.100 mt’luk kısmı 882$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine yapıldı.

Temmuz ayında Usiminas 812$/mt FOB’dan 22.600 mt kalın levha satarken, Gerdau 685$/mt FOB’dan 7.800 mt ve ArcelorMittal 604$/mt FOB’dan 400 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya, Haziran ayında yaptığı 4.700 mt ithalata kıyasla Temmuz ayında 4.900 mt kalın levha ithal etti.

4.000 mt’u 548$/mt FOB’dan Çin’den yapılmak üzere Asya’dan toplam 4.200 mt kalın levha ithal edilirken, Avrupa’dan 1.548$/mt FOB’dan 700 mt kalın levha alındı.


