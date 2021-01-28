Brezilya’da yabancı yatırımlar 2020 yılında %50,6 azaldı

Perşembe, 28 Ocak 2021 10:31:01 (GMT+3) | Sao Paulo

Bu hafta Brezilya Merkez Bankası (BCB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Brezilya’da yabancı yatırımlar %50,6 azaldı e 34,1 milyar $ olarak kaydedildi.

G1 tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2020 yılı Brezilya’da yabancı yatırımlar açısından 2009 yılından sonra en kötü yıldı. Corona salgınından dolayı ülkede gayri safi milli hasıla 2020 yılının ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %1,5 ve ikinci çeyreğinde yine önceki çeyreğe kıyasla %9,6 azaldı.

Rapora göre, yılın üçüncü çeyreğinde ise ülkede gayrisafi milli hasıla çeyreklik bazda %7,7 arttı, ama bu büyüme ilk ve ikinci çeyrekteki daralmayı dengelemeye yetmedi.